У ХОВА пояснили, чому сьогодні в Ізюмському районі лунатимуть вибухи

Розмінуванням займатимуться піротехніки в Ізюмському районі сьогодні, 30 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.

Розмінування триватиме з 8:00 до 12:00 поблизу населеного пункту Гусарівка Балаклійської громади Ізюмського району.

З огляду на це місцевих жителів закликають не боятися: гучно буде не через “прильоти”.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що торговий центр у Харкові обстріляла РФ. Удар реактивного безпілотника зазнав ТЦ у Київському районі. На місці “прильоту” почалася пожежа, постраждали жінки.