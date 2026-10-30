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У ХОВА пояснили, чому сьогодні в Ізюмському районі лунатимуть вибухи

Суспільство 11:06   30.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У ХОВА пояснили, чому сьогодні в Ізюмському районі лунатимуть вибухи

Розмінуванням займатимуться піротехніки в Ізюмському районі сьогодні, 30 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.

Розмінування триватиме з 8:00 до 12:00 поблизу населеного пункту Гусарівка Балаклійської громади Ізюмського району.

З огляду на це місцевих жителів закликають не боятися: гучно буде не через “прильоти”.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що торговий центр у Харкові обстріляла РФ. Удар реактивного безпілотника зазнав ТЦ у Київському районі. На місці “прильоту” почалася пожежа, постраждали жінки.

Читайте також: Четверо загиблих та 26 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 11:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінуванням займатимуться піротехніки в Ізюмському районі сьогодні, 30 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.".