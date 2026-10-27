Чемпіонат із кібербезпеки пройшов у Харкові

Кіберфахівці СБУ організували чемпіонат з технологічного спорту на Харківщині, повідомив речник СБУ Владислав Абдула.

Захід організували у форматі Capture the Flag (CTF) – свого роду квест для програмістів, адміністраторів безпеки та студентів ІТ-спеціальностей, де учасники виконують завдання, шукають вразливості та розв’язують задачі, щоб знайти прихований код – «прапор» (Flag).

12 команд протягом дня змагалися знаннями і навичками у сфері кібербезпеки.

Учасники розслідували кіберінцидент, аналізували файли та мережевий трафік, щоб знайти сліди хакерських атак.

Шукали вразливості сайту, коли айтівці виявляли помилки у спеціально створеному для змагання сайті.

Зламували паролі до навчальних облікових записів і шукали «прапор» – спеціальний секретний рядок у програмному коді.

«Такий захід – це не просто змагання. Його головна мета – навчитися виявляти та нейтралізовувати кіберзагрози. Адже в умовах сьогоднішньої війни кіберпростір став повноцінним полем бою. Під приціл спецслужб країни-агресора постійно потрапляють цифрові ресурси органів влади, об’єктів критичної інфраструктури, промисловості, засобів масової інформації та бізнесу. І протидіяти таким ворожим атакам можуть лише добре підготовлені фахівці з кібербезпеки»,‒ зазначили кіберфахівці СБУ.

Перше місце на обласному турнірі виборола команда KNUIA Харківського національного університету внутрішніх справ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Друге посіла команда «Noctua» Інституту СБУ Національного юридичного університету, «бронзу» здобула збірна області «0x57», четверте місце – збірна команда Інтернет-провайдерів — «THxISP».

Захід організували кіберфахівці СБУ в Харківській області спільно з ХОВА та Харківським національним університетом радіоелектроніки за сприяння Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ.

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