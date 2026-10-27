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Автобус продовжить маршрут у Харкові через зміну роботи метро

Транспорт 20:52   27.10.2026
Оксана Якушко
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Автобус продовжить маршрут у Харкові через зміну роботи метро

Оскільки станцію метро «Архітектора Бекетова» в середу, 28 жовтня, на добу закриють для пасажирів, зміниться й маршрут автобуса №92, повідомляє Харківська міськрада.

У середу, 28 жовтня поїзди метро курсуватимуть Олексіївською лінією без зупинки на станції «Архітектора Бекетова».

У цей період автобус №92 рухатиметься за продовженим маршрутом: 13-те міське кладовище – ст. м. «Ярослава Мудрого» – вул. Григорія Сковороди – вул. Скрипника – вул. Сумська – вул. Ярослава Мудрого – вул. Григорія Сковороди – 13-те міське кладовище. На тимчасово доданій ділянці руху автобус зупинятиметься біля зупинок: «Вул. Гіршмана», «Театр опери та балету ім. Лисенка» та «Вул. Сумська» (ст. м. «Університет»).

Читайте також: 28 жовтня станцію метро «Архітектора Бекетова» у Харкові зачинять на добу

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 20:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оскільки станцію метро «Архітектора Бекетова» в середу, 28 жовтня, на добу закриють для пасажирів, зміниться й маршрут автобуса №92, повідомляє Харківська міськрада.".