Автобус продовжить маршрут у Харкові через зміну роботи метро

Оскільки станцію метро «Архітектора Бекетова» в середу, 28 жовтня, на добу закриють для пасажирів, зміниться й маршрут автобуса №92, повідомляє Харківська міськрада.

У середу, 28 жовтня поїзди метро курсуватимуть Олексіївською лінією без зупинки на станції «Архітектора Бекетова».

У цей період автобус №92 рухатиметься за продовженим маршрутом: 13-те міське кладовище – ст. м. «Ярослава Мудрого» – вул. Григорія Сковороди – вул. Скрипника – вул. Сумська – вул. Ярослава Мудрого – вул. Григорія Сковороди – 13-те міське кладовище. На тимчасово доданій ділянці руху автобус зупинятиметься біля зупинок: «Вул. Гіршмана», «Театр опери та балету ім. Лисенка» та «Вул. Сумська» (ст. м. «Університет»).