Як писали в Харкові радіодиктант національної єдності (фото)

Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови в Харкові долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності представники культурної сфери, співробітники метро та газовики.

Доповнено о 16:20. У Харківській міськраді уточнили, що у місті радіодиктант написали майже 32 тисячі учасників освітнього процесу: учні, педагоги, батьки, представники громадських організацій. До написання долучилися на всіх безпечних освітніх локаціях міста, а також онлайн – з різних куточків України та світу.

15:00. Як повідомили в Харківській міськраді, радіодиктант під назвою “Лист, який не закінчується” писали викладачі мистецьких шкіл та співробітники закладів культури.

Участь у написанні взяли й співробітники КП “Харківський метрополітен”.

Долучилися й фахівці Харківської міської філії “Газмережі”.

“Сьогодні наші працівники разом з мільйонами учасників по всій країні та за її межами перевірили свої знання, відчули особливу атмосферу єдності та ще раз підтвердили: українська мова є тим, що нас об’єднує незалежно від місця проживання чи професії. Це підтримка спільних цінностей та повага до української культури”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня в Україні відбувся радіодиктант національної єдності. Текст диктанту мав назву «Лист, який не закінчується». Його автор – письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.