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Як писали в Харкові радіодиктант національної єдності (фото)

Суспільство 16:20   27.10.2026
Вікторія Яковенко
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Як писали в Харкові радіодиктант національної єдності (фото) Фото: КП “Харківський метрополітен”

Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови в Харкові долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності представники культурної сфери, співробітники метро та газовики.

Доповнено о 16:20. У Харківській міськраді уточнили, що у місті радіодиктант написали майже 32 тисячі учасників освітнього процесу: учні, педагоги, батьки, представники громадських організацій. До написання долучилися на всіх безпечних освітніх локаціях міста, а також онлайн – з різних куточків України та світу.

15:00. Як повідомили в Харківській міськраді, радіодиктант під назвою “Лист, який не закінчується” писали викладачі мистецьких шкіл та співробітники закладів культури.

радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харківська міськрада
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харківська міськрада
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харківська міськрада
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Участь у написанні взяли й співробітники КП “Харківський метрополітен”.

радиодиктант писали в Харькове
Фото: КП “Харківський метрополітен”
радиодиктант писали в Харькове
Фото: КП “Харківський метрополітен”
радиодиктант писали в Харькове
Фото: КП “Харківський метрополітен”
радиодиктант писали в Харькове
Фото: КП “Харківський метрополітен”

Долучилися й фахівці Харківської міської філії “Газмережі”.

“Сьогодні наші працівники разом з мільйонами учасників по всій країні та за її межами перевірили свої знання, відчули особливу атмосферу єдності та ще раз підтвердили: українська мова є тим, що нас об’єднує незалежно від місця проживання чи професії. Це підтримка спільних цінностей та повага до української культури”, – йдеться у повідомленні.

радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харківська міська філія “Газмережі”
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харківська міська філія “Газмережі”
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харківська міська філія “Газмережі”

Нагадаємо, 27 жовтня в Україні відбувся радіодиктант національної єдності. Текст диктанту мав назву «Лист, який не закінчується». Його автор – письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 16:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в Харкові долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності представники культурної сфери, співробітники метро та газовики.".