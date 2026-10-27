Ображала й погрожувала сину з інвалідністю: харків’янці вручили підозру

Правоохоронці повідомили підозру жінці у систематичному домашньому насильстві щодо її сина з інвалідністю.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, мешканка Київського району вчиняла психологічне та економічне насильство щодо сина з інвалідністю I групи, який не може самостійно пересуватися.

“41-річна жінка систематично ображала 19-річного сина. Мати погрожувала залишити хлопця без догляду та перешкоджала отриманню необхідної медичної допомоги. Такі дії завдавали потерпілому психологічних страждань і негативно впливали на якість його життя”, – зазначили правоохоронці.

Раніше копи неодноразово реагували на повідомлення про домашнє насильство в родині. Стосовно жінки складали адміністративні протоколи, а суд визнавав її винною. Однак, кажуть у поліції, попередні заходи не подіяли.

Тож їй повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.