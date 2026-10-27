Обижала и угрожала сыну с инвалидностью: харьковчанке вручили подозрение

Правоохранители сообщили подозрение женщине в систематическом домашнем насилии в отношении ее сына с инвалидностью.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, жительница Киевского района совершала психологическое и экономическое насилие в отношении сына с инвалидностью I группы, который не может самостоятельно передвигаться.

«41-летняя женщина систематически оскорбляла 19-летнего сына. Мать угрожала оставить парня без присмотра и препятствовала получению необходимой медицинской помощи. Такие действия наносили пострадавшему психологические страдания и негативно влияли на качество его жизни», — отметили правоохранители.

Ранее копы не раз реагировали на сообщения о домашнем насилии в семье. Относительно женщины составляли административные протоколы, а суд признавал ее виновной. Однако, говорят в полиции, предыдущие меры не подействовали.

Так что ей сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.