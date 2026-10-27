Зеленский: по центральной части Лозовой ударила РФ ночью, горел рынок

Мэр Лозовой Сергей Зеленский написал 27 октября около 00:00 о «прилете» в центральной части города.

Он уточнил, что на месте удара начался пожар, а также призвал жителей следить за сообщениями о возможных угрозах.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области пишут, что российский дрон атаковал местный рынок – там загорелись киоски на площади 400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Помимо этого, пожары после «прилетов» бушевали в Изюмском районе, а также Харьковском.

«Зафиксировано три места попадания реактивных БпЛА. В результате одного из попаданий в поселке Ольшаны пострадали люди, горели летняя кухня и гараж на территории частного домовладения, а также ранее поврежденное здание частного предприятия на общей площади 600 квадратных метров. В поселке Солоницевка возникли возгорания в производственном здании и сухой траве на открытом пространстве», – добавили спасатели.