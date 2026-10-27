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Зеленский: по центральной части Лозовой ударила РФ ночью, горел рынок

Происшествия 10:19   27.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Зеленский: по центральной части Лозовой ударила РФ ночью, горел рынок Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Мэр Лозовой Сергей Зеленский написал 27 октября около 00:00 о «прилете» в центральной части города.

Он уточнил, что на месте удара начался пожар, а также призвал жителей следить за сообщениями о возможных угрозах.

Обстрел Харьковщины 27 октября

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области пишут, что российский дрон атаковал местный рынок – там загорелись киоски на площади 400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Обстрел Харьковщины 27 октября

Помимо этого, пожары после «прилетов» бушевали в Изюмском районе, а также Харьковском.

Обстрел Харьковщины 27 октября

«Зафиксировано три места попадания реактивных БпЛА. В результате одного из попаданий в поселке Ольшаны пострадали люди, горели летняя кухня и гараж на территории частного домовладения, а также ранее поврежденное здание частного предприятия на общей площади 600 квадратных метров. В поселке Солоницевка возникли возгорания в производственном здании и сухой траве на открытом пространстве», – добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 10:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский написал 27 октября около 00:00 о «прилете» в центральной части города.".