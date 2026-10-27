Энергетики обновили графики отключения света на сегодня – подробности

В АО «Харьковоблэнерго» пишут, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 27 октября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Свет будут отключать с 06:00 до 24:00. Однако ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому согласно обновленным графикам, часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 11:00-12:00; 19:00-22:30

1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.1 08:30-12:00; 19:00-21:00

2.2 08:30-12:00; 19:00-21:00

3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

3.2 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00-15:30

4.2 12:00-15:30

5.1 06:00-08:30; 15:30-19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 06:00-08:30; 15:30-19:00

6.2 06:00-08:30; 15:30-19:00

Список адресов по очередям — здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.