Энергетики обновили графики отключения света на сегодня – подробности
В АО «Харьковоблэнерго» пишут, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 27 октября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Свет будут отключать с 06:00 до 24:00. Однако ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому согласно обновленным графикам, часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 11:00-12:00; 19:00-22:30
1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30
2.1 08:30-12:00; 19:00-21:00
2.2 08:30-12:00; 19:00-21:00
3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00
3.2 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.1 12:00-15:30
4.2 12:00-15:30
5.1 06:00-08:30; 15:30-19:00
5.2 15:30-19:00
6.1 06:00-08:30; 15:30-19:00
6.2 06:00-08:30; 15:30-19:00
Список адресов по очередям — здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.