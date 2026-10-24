Как отключают электричество в Харькове и области 24 октября: график

АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график почасовых отключений, которые действуют в Харьковской области в субботу, 24 октября, с 06:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00–10:30; 17:30-21:00

3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00

3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00

4.1 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.2 10:30–14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Список адресов по очередям – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 действуют графики ограничения мощности.

Напомним, утром в Харькове произошел сбой в подаче электричества, из-за чего возникли проблемы в работе метро и наземного электротранспорта. Причиной стала атака РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины. По данным Харьковоблэнерго, по состоянию на 06:33 утра дополнительные ограничения в электроснабжении сняли, для потребителей будут действовать почасовые графики. Движение транспорта также уже восстанавливают, большинство маршрутов вошли в график, но некоторые изменения сохраняются.