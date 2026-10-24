Как отключают электричество в Харькове и области 24 октября: график
АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график почасовых отключений, которые действуют в Харьковской области в субботу, 24 октября, с 06:00 до 24:00.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:
1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00
3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00
4.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
4.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30
6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30
Список адресов по очередям – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 действуют графики ограничения мощности.
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Напомним, утром в Харькове произошел сбой в подаче электричества, из-за чего возникли проблемы в работе метро и наземного электротранспорта. Причиной стала атака РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины. По данным Харьковоблэнерго, по состоянию на 06:33 утра дополнительные ограничения в электроснабжении сняли, для потребителей будут действовать почасовые графики. Движение транспорта также уже восстанавливают, большинство маршрутов вошли в график, но некоторые изменения сохраняются.