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Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине: опубликовали графики

Общество 10:05   23.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине: опубликовали графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщают, что в пятницу, 23 октября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Свет будут отключать с 06:00 до 24:00. 

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00

  • 1.2 10:00-13:30; 20:30-22:00

  • 2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00

  • 2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00

  • 3.1 13:30-17:00

  • 3.2 13:30-17:00

  • 4.1 13:30-17:00

  • 4.2 13:30-17:00

  • 5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30

  • 5.2 08:00-10:00; 17:00-20:30

  • 6.1 06:00-08:00; 17:00-20:30

  • 6.2 06:00-08:00; 17:00-20:30

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 10:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свет будут отключать с 06:00 до 24:00. ".