Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине: опубликовали графики

В АО «Харьковоблэнерго» сообщают, что в пятницу, 23 октября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Свет будут отключать с 06:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00

1.2 10:00-13:30; 20:30-22:00

2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 13:30-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30

5.2 08:00-10:00; 17:00-20:30

6.1 06:00-08:00; 17:00-20:30

6.2 06:00-08:00; 17:00-20:30

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).