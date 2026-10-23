Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине: опубликовали графики
В АО «Харьковоблэнерго» сообщают, что в пятницу, 23 октября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Свет будут отключать с 06:00 до 24:00.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00
1.2 10:00-13:30; 20:30-22:00
2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00
2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 13:30-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30
5.2 08:00-10:00; 17:00-20:30
6.1 06:00-08:00; 17:00-20:30
6.2 06:00-08:00; 17:00-20:30
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).