Напряженно на севере: Генштаб сообщил о боях на Харьковщине

В утренней сводке 23 октября Генштаб ВСУ рассказал о 15 боестолкновениях, которые были в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 14 раз в районе Ковалевки, Анищиного, Избицкого и Радьковки.

На Купянском – СОУ отбили один штурм около Петропавловки.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 76 авиационных ударов, в том числе сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10313 дронов-камикадзе и осуществили 2781 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.