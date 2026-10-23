Напружено на півночі: Генштаб повідомив про бої на Харківщині

У ранковому зведенні 23 жовтня Генштаб ЗСУ розповів про 15 бойових зіткнень, які були протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 14 разів у районі Ковалівки, Анищиного, Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки.

На Куп’янському – СОУ відбили один штурм біля Петропавлівки.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Учора противник завдав трьох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема скинув 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10313 дронів-камікадзе та здійснили 2781 обстріл населених пунктів і позицій наших військ”, – додали в ГШ.