Сегодня 17 октября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. В этот день 2019 года начались массовые протесты в Ливане, которые часто называют Революцией 17 октября. В 1990-м участники «Революции на граните» завершили голодовку, добившись от Верховной Рады постановления о выполнении их требований. В 1979-м Мать Тереза ​​получила Нобелевскую премию мира. В 1933-м Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии. В 1659-м гетман Юрий Хмельницкий подписал Переяславские статьи с московитами. В 1113-м завершили строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Праздники и памятные даты 17 октября

Третья суббота октября в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Международный день археологии, Международный день ремонта, Всемирный день пения и Международный день сыров из сырого молока.

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Также сегодня: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Всемирный день травм, День яркой одежды, Всемирный день опоссума.

17 октября в истории

17 октября 1113 года завершили строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Подробнее.

17 октября 1659 года Юрий Хмельницкий заключил Переяславские статьи с Московией. Это была очередная смена политического курса Гетманщины – после сближения с поляками. Подробнее.

17 октября 1933 года нобелевский лауреат и всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии. Подробнее.

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17 октября 1979 года Нобелевскую премию мира получила Мать Тереза. Подробнее.

17 октября 1990 года участники «Революции на граните» прекратили голодовку. Подробнее.

17 октября 2019 года начались массовые протесты в Ливане, которые часто называют Революцией 17 октября. Полного изменения политической системы, которой требовали протестующие, не произошло, но восстание было масштабным, а его последствия долговременными. Причин протестовать у ливанцев было более, чем достаточно. Страна долгое время находилась в глубочайшем кризисе.

«Ливанцы годами страдают от неэффективного функционирования государственных служб и небрежности государства, заметнее всего – от ужасного электроснабжения, массового загрязнения и сбоев в вывозе мусора, что, очевидно, связано с глубоко укоренившимся клиентелизмом и взяточничеством. Политическая поляризация усугубила проблему, постоянно парализуя государственные институты. Стоимость жизни резко возросла, зарплаты остались на месте, а уровень безработицы вырос, что побудило значительную часть хорошо образованной молодежи эмигрировать», — описал ситуацию эксперт аналитической организации International Crisis Group Хайко Виммен.

Последней каплей, спровоцировавшей восстание, стал план правительства ввести новый налог – на звонки через WhatsApp и другие VoIP-сервисы. Люди вышли на улицы, а их требования и претензии к руководству страны расширялись и углублялись, пока протесты шли. 29 октября 2019 года объявил об отставке премьер-министр страны Саад Харири.

Церковный праздник 17 октября

17 октября чтят память пророка Осии. Подробнее.

Народные приметы

Если береза еще не сбросила листву, зима наступит нескоро.

Если вороны собрались в стаи и сидят, насупившись – погода испортится.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя стричься и ходить в баню.

Нельзя брать деньги взаймы.