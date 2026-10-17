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Сегодня 17 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   17.10.2026
Оксана Горун
Сегодня 17 октября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. В этот день 2019 года начались массовые протесты в Ливане, которые часто называют Революцией 17 октября. В 1990-м участники «Революции на граните» завершили голодовку, добившись от Верховной Рады постановления о выполнении их требований. В 1979-м Мать Тереза ​​получила Нобелевскую премию мира. В 1933-м Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии. В 1659-м гетман Юрий Хмельницкий подписал Переяславские статьи с московитами. В 1113-м завершили строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Праздники и памятные даты 17 октября

Третья суббота октября в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Международный день археологии, Международный день ремонта, Всемирный день пения и Международный день сыров из сырого молока.

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Также сегодня: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Всемирный день травм, День яркой одежды, Всемирный день опоссума.

17 октября в истории

17 октября 1113 года завершили строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Подробнее.

17 октября 1659 года Юрий Хмельницкий заключил Переяславские статьи с Московией. Это была очередная смена политического курса Гетманщины – после сближения с поляками. Подробнее.

17 октября 1933 года нобелевский лауреат и всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии. Подробнее.

17 октября 1979 года Нобелевскую премию мира получила Мать Тереза. Подробнее.

17 октября 1990 года участники «Революции на граните» прекратили голодовку. Подробнее.

17 октября 2019 года начались массовые протесты в Ливане, которые часто называют Революцией 17 октября. Полного изменения политической системы, которой требовали протестующие, не произошло, но восстание было масштабным, а его последствия долговременными. Причин протестовать у ливанцев было более, чем достаточно. Страна долгое время находилась в глубочайшем кризисе.

«Ливанцы годами страдают от неэффективного функционирования государственных служб и небрежности государства, заметнее всего – от ужасного электроснабжения, массового загрязнения и сбоев в вывозе мусора, что, очевидно, связано с глубоко укоренившимся клиентелизмом и взяточничеством. Политическая поляризация усугубила проблему, постоянно парализуя государственные институты. Стоимость жизни резко возросла, зарплаты остались на месте, а уровень безработицы вырос, что побудило значительную часть хорошо образованной молодежи эмигрировать», — описал ситуацию эксперт аналитической организации International Crisis Group Хайко Виммен.

Последней каплей, спровоцировавшей восстание, стал план правительства ввести новый налог – на звонки через WhatsApp и другие VoIP-сервисы. Люди вышли на улицы, а их требования и претензии к руководству страны расширялись и углублялись, пока протесты шли. 29 октября 2019 года объявил об отставке премьер-министр страны Саад Харири.

Церковный праздник 17 октября

17 октября чтят память пророка Осии. Подробнее.

Народные приметы

Если береза еще не сбросила листву, зима наступит нескоро.

Если вороны собрались в стаи и сидят, насупившись – погода испортится.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя стричься и ходить в баню.

Нельзя брать деньги взаймы.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. В этот день 2019 года начались массовые протесты в Ливане, которые часто называют Революцией 17 октября".