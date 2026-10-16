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«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших

Записано 14:44   16.10.2026
Виктория Яковенко
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеских атак на город 16 октября.

«Сегодня утром враг нанес удары по нескольким районам Харькова. Резонансный удар был — это Шевченковский район. Было очень много людей, они торговали, что-то покупали на рынке. Это большой рынок в Харькове, расположенный в центральной части, и такой ужасный обстрел. Два человека погибли, женщина – 71-летняя, мужчине было 58 лет. 21 человек обратился за медицинской помощью, двое из них — в тяжелом состоянии. Очень многие еще находятся в больницах”, — рассказал городской голова.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Индустриальном районе, также попадание зафиксировали в железнодорожную инфраструктуру в Основянском районе.

«По некоторым районам также имели незначительные повреждения от попаданий. Была разбита крыша частного дома, кроме этого повреждены два автомобиля», — добавил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 14:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеских атак на город 16 октября.".