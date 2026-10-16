Последствия ударов по Харькову: правоохранители опубликовали фото

Два человека погибли, еще 22 – пострадали в результате вражеской атаки на Харьков 16 октября. «Прилеты» зафиксировали в Основянском, Индустриальном, Шевченковском и Немышлянском районах. Появились фотографии последствий.

«В результате утренних ударов по территории Шевченковского района погибли женщина и мужчина. Еще 19 человек получили телесные повреждения и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены автомобили. На местах попаданий произошло возгорание», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также враг ударил по Немышлянскому району. Повреждено гражданское предприятие. Три человека получили острую реакцию на стресс.

Напомним, с утра враг почти непрерывно атакует Харьков. «Прилеты» фиксируют и в разных районах города. В результате ударов по Харькову погибли 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Есть пострадавшие. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в частности, под ударом была энергетическая система. Из-за обстрелов обесточены 280 тысяч абонентов, уточнил мэр Игорь Терехов.