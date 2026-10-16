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Последствия ударов по Харькову: правоохранители опубликовали фото

Происшествия 13:08   16.10.2026
Виктория Яковенко
Последствия ударов по Харькову: правоохранители опубликовали фото

Два человека погибли, еще 22 – пострадали в результате вражеской атаки на Харьков 16 октября. «Прилеты» зафиксировали в Основянском, Индустриальном, Шевченковском и Немышлянском районах. Появились фотографии последствий.

«В результате утренних ударов по территории Шевченковского района погибли женщина и мужчина. Еще 19 человек получили телесные повреждения и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены автомобили. На местах попаданий произошло возгорание», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также враг ударил по Немышлянскому району. Повреждено гражданское предприятие. Три человека получили острую реакцию на стресс.

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

Напомним, с утра враг почти непрерывно атакует Харьков. «Прилеты» фиксируют и в разных районах города. В результате ударов по Харькову погибли 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Есть пострадавшие. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в частности, под ударом была энергетическая система. Из-за обстрелов обесточены 280 тысяч абонентов, уточнил мэр Игорь Терехов.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли, еще 22 – пострадали в результате вражеской атаки на Харьков 16 октября.".