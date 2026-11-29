Об атаке FPV, которая произошла вечером в пятницу, 27 ноября, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Тела погибших смогли забрать только на следующий день.

«Оккупанты атаковали несколькими FPV-дронами двух мужчин, которые шли по одной из улиц поселка. Один из погибших жил в Прудянке, второй – в Слатино. Обоим было по 53 года. Житель Прудянки погиб за день до 54-летия. Только на следующий день с помощью местных жителей удалось доставить тела погибших в морг в Дергачах», — написал Задоренко.

Отметим, атаки FPV-дронов на севере Харьковщины учащаются с каждым днем. Вражеские беспилотники также вновь долетают до Харькова. В основном, россияне охотятся на автомобили. В Харькове удар по авто, из-за которого пострадал человек, был в пятницу, 27 ноября. Патрульная полиция опубликовала видео первых минут после этой атаки.