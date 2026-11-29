Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях российских атак, которые произошли утром 29 ноября и вечером 28-го. Летело по Харькову и Черкасской Лозовой.

«29 ноября около 09:05 в Киевском районе г. Харькова зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона в торговый павильон. Ориентировочно в 07:30 в Немышлянском районе Харькова — удар беспилотника, предварительно типа «Молния». Повреждено остекление жилого дома. Утром в Шевченковском районе Харькова вражеский FPV-дрон атаковал автомобильную стоянку. В результате удара загорелся автомобиль, также повреждены еще три транспортных средства», — проинформировала о последствиях утренних «прилетов» прокуратура.

Также прокуратура сообщила, что вечером 28 ноября FPV-дрон ударил по территории частного домовладения в Черкасской Лозовой. Ранен 60-летний мужчина.

Напомним, утром 29 ноября в Харькове было три «прилета»: дроны ударили по Шевченковскому, Киевскому и Немышлянскому районам.