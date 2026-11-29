Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки російських атак, що сталися вранці 29 листопада та ввечері 28-го. Летіло по Харкову та Черкаській Лозовій.

“29 листопада близько 09:05 у Київському районі м. Харкова зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона у торговельний павільйон. Орієнтовно о 07:30 у Немишлянському районі Харкова — удар безпілотника, попередньо типу “Молнія”. Пошкоджено скління житлового будинку. Вранці у Шевченківському районі Харкова ворожий FPV-дрон атакував автомобільну стоянку. Унаслідок удару загорівся автомобіль, також пошкоджено ще три транспортні засоби“, – поінформувала про наслідки ранкових “прильотів” прокуратура.

Також прокуратура повідомила, що ввечері 28 листопада FPV-дрон вдарив по території приватного домоволодіння у Черкаській Лозовій. Поранений 60-річний чоловік.

Нагадаємо, вранці 29 листопада у Харкові було три «прильоти»: дрони вдарили по Шевченківському, Київському та Немишлянському районах.