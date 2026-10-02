Майже два місяці копи шукали підозрюваного у ДТП на Чугуївщині

У ГУ Нацполіції в Харківській області нагадали, що йдеться про ДТП, яка сталася ще 15 серпня в селі Кам’яна Яруга Чугуївського району.

За даними слідства, 54-річний водій Volkswagen їхав із Чугуєва у бік Харкова. Тоді він збив 65-річного пішохода, коли той переходив дорогу.

Експерти встановили: постраждалий отримав численні ушкодження, які кваліфікують як тяжкі тілесні.

“30 вересня слідчі Чугуївського РУП повідомили водієві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – написали в поліції.