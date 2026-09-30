П’яний водій намагався дати хабар копам, але підозру вручили йому

Підозру у спробі відкупитися від правоохоронців хабарем вручили 57-річному чоловікові, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, у селищі Зачепилівка копи зупинили авто та помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти необхідні огляди, щоб підтвердити чи спростувати це чоловік відмовився. Натомість він запропонував копам 14 тисяч гривень, щоб ті не складали адмінпротокол. Проте правоохоронці також не прийняли його пропозицію.

“Слідчі Берестинського РВП повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України”, – написали копи.