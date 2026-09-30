Live
  • Ср 30.09.2026
  • Харків  +17°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.93

П’яний водій намагався дати хабар копам, але підозру вручили йому

Події 15:28   30.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’яний водій намагався дати хабар копам, але підозру вручили йому

Підозру у спробі відкупитися від правоохоронців хабарем вручили 57-річному чоловікові, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

За даними слідства, у селищі Зачепилівка копи зупинили авто та помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти необхідні огляди, щоб підтвердити чи спростувати це чоловік відмовився. Натомість він запропонував копам 14 тисяч гривень, щоб ті не складали адмінпротокол. Проте правоохоронці також не прийняли його пропозицію.

“Слідчі Берестинського РВП повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України”, – написали копи.

Читайте також: Пограбування у Златополі: дівчині погрожували пістолетом і замкнули у ванній

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Харків’янина підозрюють у “зливі” інформації про дислокацію ЗСУ в місті
Харків’янина підозрюють у “зливі” інформації про дислокацію ЗСУ в місті
30.09.2026, 16:00
Злочинна амбіція РФ зламана на Харківщині – Україна подає заявку до НАТО
Злочинна амбіція РФ зламана на Харківщині – Україна подає заявку до НАТО
30.09.2022, 17:32
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
16.04.2023, 06:00
По ТЦ у Харкові вдарили дроном росіяни: є поранений
По ТЦ у Харкові вдарили дроном росіяни: є поранений
30.09.2026, 13:52
Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії
30.09.2026, 06:00
У суботу два райони в Харкові проведуть день без світла – деталі
У суботу два райони в Харкові проведуть день без світла – деталі
30.09.2026, 14:55

Новини за темою:

30.09.2026
Жителя Мерефи підозрюють у вирощуванні конопель – копи вилучили рослини
29.09.2026
Дві людини постраждали у ДТП на Харківщині: водію Toyota вручили підозру
29.09.2026
Пошуки конопель та канабісу на Балаклійщині: копи розповіли про результати
28.09.2026
Мешканець Пісочина пропонував за $20 тис. оформити інвалідність – прокуратура
28.09.2026
Масова загибель риби на Харківщині: справою зайнялася поліція


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’яний водій намагався дати хабар копам, але підозру вручили йому», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 15:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру у спробі відкупитися від правоохоронців хабарем вручили 57-річному чоловікові, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".