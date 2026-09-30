Пьяный водитель пытался дать взятку копам, но подозрение вручили ему

Подозрение в попытке откупиться от правоохранителей взяткой вручили 57-летнему мужчине, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, в поселке Зачепиловка копы остановили авто и заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Пройти необходимые осмотры, чтобы подтвердить или опровергнуть это – мужчина отказался. Вместо этого он предложил копам 14 тысяч гривен, чтобы те не составляли админпротокол. Однако правоохранители тоже не приняли его предложение.

«Следователи Берестинского РОП сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины», – написали копы.