Двуречанский плацдарм у врага трещит, что в районе Западного – Коваленко

Российские войска продолжают терять контроль над Двуречанским плацдармом в Харьковской области. Кроме этого, создается «интересная ситуация» в районе Западного, сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

«Постепенно публикуется в открытых источниках все больше и больше подробностей относительно того, что россиян не только с Двуречанского плацдарма полностью вытесняют, но и создается очень интересная для них ситуация в районе Западного. Ну, во-первых, Западное само по себе уже под контролем Сил обороны Украины. СОУ давят на те остатки россияне, которые находятся сейчас на правом берегу реки Оскол. Соответственно, перерезаны, можно считать, пути инфильтрации в Купянск через Голубовку. Также СОУ обошли с севера Западное и вышли к правому берегу реки Оскол, между Западным и Двуречной, с контролем трассы Р-79. Кстати, трасса Р-79 сейчас именно в этой локации полностью контролируется СОУ. Параллельно происходит в окрестностях Двуречной зачистки именно этого населенного пункта. И этого плацдарма становится с каждым разом все меньше и меньше», – отметил Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Он также напомнил, что завтра, 1 октября, ровно год с тех пор, как Кузовлев, Герасимов и Белоусов доложили Путину о «полном контроле над Купянском».

«И после этого Путин в октябре, в ноябре, немного в декабре продолжал ретранслировать эти фейки, что полностью контролируется Купянск. Ну так и вопрос, что там с Купянском, если даже Двуречанский плацдарм у оккупантов трещит?», — говорит аналитик.

Видео: Oboz.ua