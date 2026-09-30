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Двуречанский плацдарм у врага трещит, что в районе Западного – Коваленко

Фронт 07:16   30.09.2026
Виктория Яковенко
Двуречанский плацдарм у врага трещит, что в районе Западного – Коваленко

Российские войска продолжают терять контроль над Двуречанским плацдармом в Харьковской области. Кроме этого, создается «интересная ситуация» в районе Западного, сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

«Постепенно публикуется в открытых источниках все больше и больше подробностей относительно того, что россиян не только с Двуречанского плацдарма полностью вытесняют, но и создается очень интересная для них ситуация в районе Западного. Ну, во-первых, Западное само по себе уже под контролем Сил обороны Украины. СОУ давят на те остатки россияне, которые находятся сейчас на правом берегу реки Оскол. Соответственно, перерезаны, можно считать, пути инфильтрации в Купянск через Голубовку. Также СОУ обошли с севера Западное и вышли к правому берегу реки Оскол, между Западным и Двуречной, с контролем трассы Р-79. Кстати, трасса Р-79 сейчас именно в этой локации полностью контролируется СОУ. Параллельно происходит в окрестностях Двуречной зачистки именно этого населенного пункта. И этого плацдарма становится с каждым разом все меньше и меньше», – отметил Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Он также напомнил, что завтра, 1 октября, ровно год с тех пор, как Кузовлев, Герасимов и Белоусов доложили Путину о «полном контроле над Купянском».

«И после этого Путин в октябре, в ноябре, немного в декабре продолжал ретранслировать эти фейки, что полностью контролируется Купянск. Ну так и вопрос, что там с Купянском, если даже Двуречанский плацдарм у оккупантов трещит?», — говорит аналитик.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 07:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжают терять контроль над Двуречанским плацдармом в Харьковской области.".