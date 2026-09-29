РФ хочет отрезать северо-восточную часть Харьковщины – Машовец (видео)

Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец рассказал о планах врага на Южно-Слобожанском направлении. А также сообщил, где сейчас концентрирует усилия враг на Купянщине.

«Противник продолжает реализацию планов по отрезанию северо-восточного угла Харьковской области восточнее реки Северский Донец. Пытаются наступать на Великий Бурлук через Белый Колодезь и имеют несколько вклинений в приграничье. Пока без особых изменений, но я бы хотел обратить внимание на усилиях противника атаковать восточнее Волчанска. Противник втянулся там в изнурительные лобовые бои южнее города и юго-восточнее, поэтому он сконцентрировал часть своих усилий восточнее от этого района. Пытаясь полностью занять район между госграницей и рекой Волчья, восточнее города, имеет вклинение на тактическом уровне. Здесь в районе Артельного также есть вклинение. То есть противник, очевидно, пытается отрезать северо-восточную часть Харьковской области. Практически по такой же схеме, как в районе Сум, им удалось занять северо-восточную небольшую часть области», — отметил Машовец в интервью NEMYRIALIVE.

На Купянском направлении аналитик отметил два процесса. По его словам, здесь враг концентрирует усилия на ликвидации Купянского плацдарма ВСУ.

«Пытаясь массово проникнуть в восточную часть, так называемое Заосколье, через Петропавловку, Кучеровку и т.д. И в то же время на плацдарме 6-й армии на Осколе ВСУ ведут контратакующие действия по общему направлению Западное-Масютовка. Пытаясь полностью ликвидировать южную часть плацдарма, с которой противник имел возможность инфильтрировать в западную часть Купянска штурмовую пехоту. Там идут ожесточенные бои сейчас за южную часть, ВСУ вышли к окрестностям Двуречной, освободили село Западное и пробиваются на этом отрезке между Голубовкой и Двуречной на широком фронте к реке Оскол. Пытаясь полностью ликвидировать южную часть плацдарма противника», — подытожил эксперт.

Видео: NEMYRIALIVE