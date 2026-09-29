Новости Харькова — главное за 29 сентября: как прошла ночь

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07:20

Летели авиабомбы и реактивные беспилотники – как прошла ночь в Харькове и области

В 00:26 Воздушные силы ВСУ зафиксировали ударные беспилотники в районе Андреевки – они летели на запад.

В 01:15 добавилась угроза баллистики с Курска. После чего ракеты полетели на центральную часть Украины, в том числе – и на Киев. В течение часа Украину атаковали ударные беспилотники. А в 03:02 на Харьковщину выпустили КАБы, затем – реактивные БпЛА. Основная угроза возникла для северной части региона.

Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:20 данных о новых угрозах для региона нет.