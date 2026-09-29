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Новости Харькова — главное за 29 сентября: как прошла ночь

Общество 07:20   29.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 29 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:20

Летели авиабомбы и реактивные беспилотники – как прошла ночь в Харькове и области

В 00:26 Воздушные силы ВСУ зафиксировали ударные беспилотники в районе Андреевки – они летели на запад.

В 01:15 добавилась угроза баллистики с Курска. После чего ракеты полетели на центральную часть Украины, в том числе – и на Киев. В течение часа Украину атаковали ударные беспилотники. А в 03:02 на Харьковщину выпустили КАБы, затем – реактивные БпЛА. Основная угроза возникла для северной части региона.

Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:20 данных о новых угрозах для региона нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».".