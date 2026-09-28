Live
  • Пн 28.09.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.84
  • EUR 51.14

Перебои в энергоснабжении повлияли на движение транспорта в Харькове: детали

Общество 15:20   28.09.2026
Виктория Яковенко
Перебои в энергоснабжении повлияли на движение транспорта в Харькове: детали

В Харьковском горсовете сообщили, что из-за перебоев в энергоснабжении наблюдаются задержки движения на трамвайных и троллейбусных маршрутах.

По данным мэрии, трамваи временно не курсируют на Салтовском шоссе.

Также троллейбусы временно не курсируют на следующих участках:

  • пр. Ново-Баварский, ул. Китаенко, пр. Любови Малой, от разворотного круга «Просп. Дзюбы» до ул. Дудинской;
  • пр. Льва Ландау;
  • пр. Героев Харькова и ул. Олега Громадского, от ул. Харьковских дивизий до ст. м. «Защитников Украины»;
  • ул. Академика Проскуры, ул. Лесопарковское и Харьковское шоссе.

Движение транспорта постепенно восстанавливается.

Напомним, около 14:35 в Харькове был слышен взрыв. Армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Индустриальном районе, сообщал мэр Игорь Терехов.

Читайте также: FPV и «Шахеды» атаковали Харьков на прошлой неделе: Терехов о последствиях

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
28.09.2026, 11:42
Переломный момент в «Вивальди»: ВСУ взяли под контроль важные территории
Переломный момент в «Вивальди»: ВСУ взяли под контроль важные территории
28.09.2026, 10:52
Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.09.2026, 13:36
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, снова взрыв
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, снова взрыв
28.09.2026, 16:30
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры
28.09.2026, 14:47
Что происходит на местах «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
Что происходит на местах «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
28.09.2026, 16:41

Новости по теме:

28.09.2026
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник
28.09.2026
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры
28.09.2026
FPV и «Шахеды» атаковали Харьков на прошлой неделе: Терехов о последствиях
28.09.2026
Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.09.2026
Удар по харьковской типографии: военные РФ в розыске, дело в суде


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Перебои в энергоснабжении повлияли на движение транспорта в Харькове: детали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 15:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили, что из-за перебоев в энергоснабжении наблюдаются задержки движения на трамвайных и троллейбусных маршрутах.".