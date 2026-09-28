Перебои в энергоснабжении повлияли на движение транспорта в Харькове: детали

В Харьковском горсовете сообщили, что из-за перебоев в энергоснабжении наблюдаются задержки движения на трамвайных и троллейбусных маршрутах.

По данным мэрии, трамваи временно не курсируют на Салтовском шоссе.

Также троллейбусы временно не курсируют на следующих участках:

пр. Ново-Баварский, ул. Китаенко, пр. Любови Малой, от разворотного круга «Просп. Дзюбы» до ул. Дудинской;

пр. Льва Ландау;

пр. Героев Харькова и ул. Олега Громадского, от ул. Харьковских дивизий до ст. м. «Защитников Украины»;

ул. Академика Проскуры, ул. Лесопарковское и Харьковское шоссе.

Движение транспорта постепенно восстанавливается.

Напомним, около 14:35 в Харькове был слышен взрыв. Армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Индустриальном районе, сообщал мэр Игорь Терехов.