Удар по харьковской типографии: военные РФ в розыске, дело в суде

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело четырех представителей высшего военного командования РФ. Их обвиняют в организации ракетного удара по харьковской типографии «Фактор-Печать» 23 мая 2024 года.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в то утро российские военные выпустили по предприятию три ракеты С-300 с территории Белгородской области. В результате атаки погибли семь работников типографии, еще более 20 человек пострадали. Были уничтожены десятки тысяч книг: детские издания, художественная литература и школьные учебники.

«По данным следствия, решение об ударе по гражданскому предприятию приняли представители высшего командования объединенной группировки войск рф, которая осуществляет общее управление силами рф, вовлеченными в войну против Украины», — отметили правоохранители.

По данным прокуратуры, среди фигурантов:

начальник штаба – первый заместитель командующего этой группировки, отвечающий за стратегическое планирование боевых операций и отдавший боевой приказ на осуществление ракетного удара;

начальник управления противовоздушной и противоракетной обороны, обеспечивший определение параметров и боевое применение зенитно-ракетных комплексов;

начальник объединенного центра планирования и координации огневого поражения — заместитель командующего огневого поражения, отвечавший за выбор цели, планирование удара и координацию действий подразделений;

начальник разведки – заместитель начальника штаба по разведке, организовавший сбор и передачу разведывательной информации по объекту, точно зная о его гражданском характере.

«Боевой приказ выполнили военнослужащие специальной тактической ракетной группы №3, сформированной из состава 568-го зенитного ракетного полка», — добавили правоохранители.

Всех четырех фигурантов объявили в розыск. Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Дело будет рассматривать Основянский районный суд Харькова.

Напомним, 23 мая 2024 года три российские ракеты С-300 ударили по цеху и прилегающей территории типографии «Фактор-Друк». В результате попадания в центр цеха из 4 тысяч квадратных метров производственной площади было разрушено более тысячи, повреждено уникальное оборудование, уничтожено более 45 тысяч напечатанных книг. Погибли семь сотрудников.