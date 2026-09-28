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Удар по харьковской типографии: военные РФ в розыске, дело в суде

Общество 13:16   28.09.2026
Виктория Яковенко
Удар по харьковской типографии: военные РФ в розыске, дело в суде

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело четырех представителей высшего военного командования РФ. Их обвиняют в организации ракетного удара по харьковской типографии «Фактор-Печать» 23 мая 2024 года.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в то утро российские военные выпустили по предприятию три ракеты С-300 с территории Белгородской области. В результате атаки погибли семь работников типографии, еще более 20 человек пострадали. Были уничтожены десятки тысяч книг: детские издания, художественная литература и школьные учебники.

удар по харьковской типографии

удар по харьковской типографии

удар по харьковской типографии

«По данным следствия, решение об ударе по гражданскому предприятию приняли представители высшего командования объединенной группировки войск рф, которая осуществляет общее управление силами рф, вовлеченными в войну против Украины», — отметили правоохранители.

По данным прокуратуры, среди фигурантов:

  • начальник штаба – первый заместитель командующего этой группировки, отвечающий за стратегическое планирование боевых операций и отдавший боевой приказ на осуществление ракетного удара;
  • начальник управления противовоздушной и противоракетной обороны, обеспечивший определение параметров и боевое применение зенитно-ракетных комплексов;
  • начальник объединенного центра планирования и координации огневого поражения — заместитель командующего огневого поражения, отвечавший за выбор цели, планирование удара и координацию действий подразделений;
  • начальник разведки – заместитель начальника штаба по разведке, организовавший сбор и передачу разведывательной информации по объекту, точно зная о его гражданском характере.

«Боевой приказ выполнили военнослужащие специальной тактической ракетной группы №3, сформированной из состава 568-го зенитного ракетного полка», — добавили правоохранители.

Всех четырех фигурантов объявили в розыск. Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Дело будет рассматривать Основянский районный суд Харькова.

удар по харьковской типографии

удар по харьковской типографии

Напомним, 23 мая 2024 года три российские ракеты С-300 ударили по цеху и прилегающей территории типографии «Фактор-Друк». В результате попадания в центр цеха из 4 тысяч квадратных метров производственной площади было разрушено более тысячи, повреждено уникальное оборудование, уничтожено более 45 тысяч напечатанных книг. Погибли семь сотрудников.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 13:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело четырех представителей высшего военного командования РФ.".