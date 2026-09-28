Переломный момент в «Вивальди»: ВСУ взяли под контроль важные территории

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий 28 сентября подтвердил освобождение населенных пунктов Редкодуб и Катериновка. Отдельным достижением он выделил возвращение под контроль ВСУ поселка Новое. Билецкий объяснил: инициатива в этих боях будет именно у того, кто контролирует высоты вокруг вышеуказанного населенного пункта.

Вначале аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий, указав, что СОУ освободили Редкодуб, Новое и Катериновку, а также восстановили контроль около Новомихайловки и Липового.

Вскоре в Третьем армейском корпусе ВСУ отметили: украинские защитники освободили еще 51 квадратный километр в Донецкой области в ходе третьего этапа операции «Вивальди».

«Этот этап имел переломное значение для всей операции. Логика боев на плацдарме заключалась в том, что тот, кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и держит инициативу. Одной из важнейших составляющих успеха стали наши обманчивые действия. В результате них противник был убежден, что основным направлением нашего удара является направление Шандриголово – Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках в этом направлении. Фактически же противник проспал основной удар, направленный на взятие Нового», – объяснил Билецкий.

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Таким образом, именно третий этап стал переломным для всей операции. Во время контрнаступления враг сдавался в плен целыми подразделениями – вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами.

«Потери противника – 2000 человек живой силой, более 250 россиян захвачены в плен», – добавили украинские защитники.

Также Билецкий намекнул на успешное продолжение операции, сказав, что «музыка «Вивальди» продолжается.

Напомним, 15 сентября СОУ официально подтвердили контрнаступление на Лиманском направлении. После многочисленных сообщений военных аналитиков и осинтеров ясность в ситуацию внес командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Он заявил, что защитники на севере Донецкой области проводят операцию «Вивальди». Она продолжается «в режиме максимальной информационной тишины». Билецкий подтвердил, что украинские подразделения зачистили от очагов российской инфильтрации территорию в 75 кв. км, еще десять – деоккупировали. Освобождение села Среднее генерал назвал лишь подготовительным этапом к дальнейшим действиям. Он намекнул, что у Вивальди было четыре сезона. И это – только первый из них.

Уже 20 сентября аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий в Украине. По их данным, СОУ деоккупировали сразу два населенных пункта на Лиманском направлении – это села Шандриголово и Дерилово Краматорского района Донецкой области. Успешное контрнаступление продолжается в десяти километрах от границы Харьковской области. Вскоре командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий подвел итоги второй части операции «Вивальди», которую проводят в Донецкой области. Он констатировал: освобождена «критическая точка», а второй сезон операции «Вивальди» завершен. Украинские военные на тот момент уже освободили 125 квадратных километров на Лиманском направлении. Также ликвидированы более трех тысяч российских солдат. Билецкий отметил, что во время второго этапа контрнаступления ВСУ выбили врага из Шандриголово и Дерилово, также под контроль Украины удалось вернуть поселок Дробышево.