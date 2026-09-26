В РФ продолжают заявлять об «окружении» СОУ на севере Харьковщины — анализ ISW

Российские заявления о якобы окружении украинских военных на Великобурлукском направлении на севере Харьковщины не подтверждает американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, Минобороны РФ 24 сентября заявило о якобы захвате сел Бузово и Хижняково. На следующий день российские милблогеры начали утверждать о взятии под контроль Резниково, Благодатного и Довжанки, а также об «усилении окружения» украинских войск. В тот же день в оборонном ведомстве РФ заявили, что подразделения 11-го армейского корпуса наносят артиллерийские удары по «окруженным» украинским подразделениям.

В Институте подчеркивают: никаких доказательств этих заявлений нет.

«ISW до сих пор не нашел доказательств в подтверждение российских заявлений об окружении Украины на севере Харьковской области, а недавние украинские заявления и комментарии российских милблогеров опровергают эти российские заявления», — отмечают аналитики.

В течение 24–25 сентября оккупанты продолжали наступать на севере Харьковщины и на Купянском направлении, однако подтвержденного продвижения не имели. Напротив, на Боровском направлении украинские военные контратакуют.

Как сообщала МГ «Объектив», фейковый успех россиян на Харьковщине обнаружил ISW. Аналитики Института изучения войны в сводке за 24 сентября сообщили: враг попытался заявить о контроле над Новоплатоновкой – это село рядом с Боровой. Чтобы подтвердить победную реляцию, в Новоплатоновку отправили флагоносцев. Они показывали триколор на камеру. Однако осинтеры «прапоровтык» не засчитали. В ISW отметили: «Тактика поднятия флагов является частью когнитивных усилий Кремля, направленных на преувеличение российских достижений и создание ложного представления о военной силе». Также аналитики опровергли заявления о захвате оккупантами сел Хижняково и Бузово на Великобурлукском направлении.