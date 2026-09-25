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ISW: РФ «захватывает» Харьковщину на словах, а подтверждает это «флаговтыками»

Украина 10:05   25.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ «захватывает» Харьковщину на словах, а подтверждает это «флаговтыками»

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали последние заявления Минобороны РФ, а также российских блогеров, касаемо «успехов» оккупантов на Харьковщине. Как оказалось, громкие заявления врага об оккупации населенных пунктов и окружении группировок ВСУ – всего лишь фейки. А видео с поднятыми триколорами – очередные случаи так называемых «флаговтыков». 

Недавно враг заявил о продвижении на Великобурлукском направлении. Там, по данным Минобороны РФ, под контроль России якобы перешли населенные пункты Хижняково и Бузово. Тем самым, утверждали оккупанты, им удалось еще и  окружить СОУ на северо-востоке от Харькова. Однако ничего из этого в ISW подтвердить не смогли.

«Связанный с Кремлем российский блогер признал, что нет визуальных доказательств «полного» окружения и достаточно мало видеозаписей, которые бы демонстрировали российский контроль над населенными пунктами, которые Министерство обороны России относит к захваченным. ISW не обнаружила никаких доказательств в подтверждение заявлений Министерства обороны России и блогеров об украинском окружении на севере Харьковской области, а недавние заявления Украины продолжают опровергать эти российские утверждения», – констатировали аналитики.

Нет успехов у россиян и на Боровском направлении. Решил эту проблему враг уже привычным способом –  «флаговтыком». Так триколор занесли в Новоплатоновку, после чего заявили: населенный пункт – полностью под контролем ВС РФ.

«Источник, сообщающий о Западной группировке войск России, 24 сентября заявил, что российское военное командование поручило российскому 1432-му мотострелковому полку провести операцию по поднятию флага в Новоплатоновке (на северо-востоке Харьковской области). Тактика поднятия флагов является частью когнитивных усилий Кремля, направленных на преувеличение российских достижений и создание ложного представления о военной силе», – объяснили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 10:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) проанализировали последние заявления Минобороны РФ, а также российских блогеров, касаемо «успехов» оккупантов на Харьковщине.".