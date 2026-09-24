Работа в Харькове и области: опубликованы топ-10 вакансий

По состоянию на 24 сентября на Харьковщине актуальна 2501 вакансия, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Упорядочитель строительный – 50 000 грн.

2. Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств – 40 000 грн.

3. Электрогазосварщик – 35 500 грн.

4. Кондитер – 35 000 грн.

5. Оператор лазерной установки по программному управлению – 30 000 грн.

6. Прядильщик – 27 000 грн.

7. Юрист – 26 000 грн.

8. Начальник производственной лаборатории – 24700 грн.

9. Приемщик товаров – 22 400 грн.

10. Пружинник – 21780 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, харьковские вузы определяются с ректорами: в национальном университете искусств имени И. П. Котляревского уже избрали руководителя, а вот в ХНУ имени В. Н. Каразина 24 сентября выборы только стартовали.