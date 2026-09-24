Live
  • Чт 24.09.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.86
  • EUR 51.19

Работа в Харькове и области: опубликованы топ-10 вакансий

Общество 14:17   24.09.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: опубликованы топ-10 вакансий Фото: ХОВА

По состоянию на 24 сентября на Харьковщине актуальна 2501 вакансия, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Упорядочитель строительный – 50 000 грн.

2. Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств – 40 000 грн.

3. Электрогазосварщик – 35 500 грн.

4. Кондитер – 35 000 грн.

5. Оператор лазерной установки по программному управлению – 30 000 грн.

6. Прядильщик – 27 000 грн.

7. Юрист – 26 000 грн.

8. Начальник производственной лаборатории – 24700 грн.

9. Приемщик товаров – 22 400 грн.

10. Пружинник – 21780 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, харьковские вузы определяются с ректорами: в национальном университете искусств имени И. П. Котляревского уже избрали руководителя, а вот в ХНУ имени В. Н. Каразина 24 сентября выборы только стартовали.

Читайте также: Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 24 сентября: последствия урагана, удар по ферме
Новости Харькова — главное 24 сентября: последствия урагана, удар по ферме
24.09.2026, 14:19
Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству
Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству
24.09.2026, 12:30
Перебои со светом в Харькове: в мэрии предупреждают о проблемах из-за погоды
Перебои со светом в Харькове: в мэрии предупреждают о проблемах из-за погоды
24.09.2026, 07:20
Россияне обстреляли ферму на Чугуевщине: шесть погибших (фото)
Россияне обстреляли ферму на Чугуевщине: шесть погибших (фото)
24.09.2026, 12:09
«Ремонтов больше, а денег меньше»: Терехов предложил изменения для ОСМД
«Ремонтов больше, а денег меньше»: Терехов предложил изменения для ОСМД
23.09.2026, 15:22
Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
24.09.2026, 14:49

Новости по теме:

24.09.2026
Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
24.09.2026
В университете искусств избрали ректора, в Каразина – начались выборы
24.09.2026
Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству
23.09.2026
FPV атакуют гражданских, успехи СОУ в Харьковской области — итоги 23 сентября
23.09.2026
Подбросили наркотики экс-комбату «Магуры» в Харькове: новое задержание


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: опубликованы топ-10 вакансий», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 14:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 24 сентября на Харьковщине актуальна 2501 вакансия, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".