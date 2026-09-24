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Робота в Харкові та області: опубліковані топ-10 вакансій

Суспільство 14:17   24.09.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: опубліковані топ-10 вакансій Фото: ХОВА

Станом на 24 вересня у Харківській області актуальні 2501 вакансія, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

  1. Опоряджувальник будівельний – 50 000 грн.
  2. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів – 40 000 грн.
  3. Електрогазозварник – 35 500 грн.
  4. Кондитер – 35 000 грн.
  5. Оператор лазерної установки з програмним керуванням – 30 000 грн.
  6. Прядильник – 27 000 грн.
  7. Юрист – 26 000 грн.
  8. Начальник виробничої лабораторії – 24 700 грн.
  9. Приймальник товарів – 22 400 грн.
  10. Пружинник – 21 780 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, харківські виші визначаються з ректорами: в національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського уже обрали керівника, а от у ХНУ імені В. Н. Каразіна 24 вересня вибори тільки стартували.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 14:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 24 вересня у Харківській області актуальні 2501 вакансія, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".