Робота в Харкові та області: опубліковані топ-10 вакансій

Станом на 24 вересня у Харківській області актуальні 2501 вакансія, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

Опоряджувальник будівельний – 50 000 грн. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів – 40 000 грн. Електрогазозварник – 35 500 грн. Кондитер – 35 000 грн. Оператор лазерної установки з програмним керуванням – 30 000 грн. Прядильник – 27 000 грн. Юрист – 26 000 грн. Начальник виробничої лабораторії – 24 700 грн. Приймальник товарів – 22 400 грн. Пружинник – 21 780 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, харківські виші визначаються з ректорами: в національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського уже обрали керівника, а от у ХНУ імені В. Н. Каразіна 24 вересня вибори тільки стартували.