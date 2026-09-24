Робота в Харкові та області: опубліковані топ-10 вакансій
Станом на 24 вересня у Харківській області актуальні 2501 вакансія, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:
- Опоряджувальник будівельний – 50 000 грн.
- Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів – 40 000 грн.
- Електрогазозварник – 35 500 грн.
- Кондитер – 35 000 грн.
- Оператор лазерної установки з програмним керуванням – 30 000 грн.
- Прядильник – 27 000 грн.
- Юрист – 26 000 грн.
- Начальник виробничої лабораторії – 24 700 грн.
- Приймальник товарів – 22 400 грн.
- Пружинник – 21 780 грн.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, харківські виші визначаються з ректорами: в національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського уже обрали керівника, а от у ХНУ імені В. Н. Каразіна 24 вересня вибори тільки стартували.