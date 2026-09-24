Сьогодні у Харкові та області знову буде ураган – прогноз синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 24 вересня у Харкові та області, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Так, за прогнозами синоптиків, вдень 24 вересня у місті та області зберігатимуться пориви вітру 15 – 20 м/с. У регіоні також оголошено, І рівень небезпеки, жовтий.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що вночі 24 вересня у Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. Також у пресслужбі мерії розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста. Співробітники КП «Шляхрембуд» вже ліквідують наслідки негоди в Харкові, розповіли у міськраді. Так сильним вітром у місті повалило понад 160 дерев та близько 300 гілок.