Сьогодні у Харкові та області знову буде ураган – прогноз синоптиків
Про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 24 вересня у Харкові та області, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.
Так, за прогнозами синоптиків, вдень 24 вересня у місті та області зберігатимуться пориви вітру 15 – 20 м/с. У регіоні також оголошено, І рівень небезпеки, жовтий.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що вночі 24 вересня у Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. Також у пресслужбі мерії розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста. Співробітники КП «Шляхрембуд» вже ліквідують наслідки негоди в Харкові, розповіли у міськраді. Так сильним вітром у місті повалило понад 160 дерев та близько 300 гілок.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що 24 вересня станом на 09:00 без світла залишаються 42 тисячі абонентів Харківської області. Проблеми з електропостачанням через негоду спостерігаються у 25 населених пунктах. Найбільше – у Лозівському та Харківському районах. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити світло. Крім того, сім разів рятувальники виїжджали на допомогу мешканцям та комунальникам через сильний вітер. Чотири виклики отримали рятувальники у Харкові, ще три – в області, пишуть в облуправлінні ДСНС. В основному, допомога потрібна була через пошкодження авто та повалених дерев.