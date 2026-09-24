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Перебої зі світлом у Харкові: у мерії попереджають про проблеми через погоду

Погода 07:20   24.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Перебої зі світлом у Харкові: у мерії попереджають про проблеми через погоду Фото: АТ “Харківобленерго”

У пресслужбі мерії пояснили: вночі 24 вересня у Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. 

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання“, – заспокоїли у міськраді.

Також у міськраді розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста.

Раніше Гідрометцентр Харківської та Луганської областей розповів, якою буде погода у четвер, 24 вересня. Зокрема, метеорологи попереджали про сильний вітер та дощ. Так, у Харківській області протягом доби буде хмарно з проясненнями. Уночі та вдень буде йти дощ. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с, уночі – пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень від 13 до 18 °. У Харкові вночі та вдень також – дощ. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, вночі – пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вдень прогріється до 15-17 °.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії пояснили: вночі 24 вересня у Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. ".