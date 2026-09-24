Перебої зі світлом у Харкові: у мерії попереджають про проблеми через погоду

У пресслужбі мерії пояснили: вночі 24 вересня у Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду.

“Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання“, – заспокоїли у міськраді.

Також у міськраді розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста.

Раніше Гідрометцентр Харківської та Луганської областей розповів, якою буде погода у четвер, 24 вересня. Зокрема, метеорологи попереджали про сильний вітер та дощ. Так, у Харківській області протягом доби буде хмарно з проясненнями. Уночі та вдень буде йти дощ. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с, уночі – пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень від 13 до 18 °. У Харкові вночі та вдень також – дощ. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, вночі – пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вдень прогріється до 15-17 °.