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Перебои со светом в Харькове: в мэрии предупреждают о проблемах из-за погоды

Погода 07:20   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Перебои со светом в Харькове: в мэрии предупреждают о проблемах из-за погоды Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В пресс-службе мэрии объяснили: ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. 

«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения», – успокоили в горсовете.

Также в горсовете рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города.

Ранее Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей рассказал, какой будет погода в четверг, 24 сентября. В частности, метеорологи предупреждали о сильном ветре и дожде.  Так в Харьковской области в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью и днем – дождь. Ветер – юго-западный, 7-12 м/с, ночью – порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ​​– от 13 до 18°. В Харькове ночью и днем также прогнозировали дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, ночью – порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем ​​прогреется до 15-17°.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии объяснили: ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. ".