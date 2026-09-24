Перебои со светом в Харькове: в мэрии предупреждают о проблемах из-за погоды

В пресс-службе мэрии объяснили: ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды.

«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения», – успокоили в горсовете.

Также в горсовете рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города.

Ранее Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей рассказал, какой будет погода в четверг, 24 сентября. В частности, метеорологи предупреждали о сильном ветре и дожде. Так в Харьковской области в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью и днем – дождь. Ветер – юго-западный, 7-12 м/с, ночью – порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ​​– от 13 до 18°. В Харькове ночью и днем также прогнозировали дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, ночью – порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем ​​прогреется до 15-17°.

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