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Ночью на Харьковщине будет опасно: о чем предупредили синоптики

Общество 13:41   23.09.2026
Виктория Яковенко
Ночью на Харьковщине будет опасно: о чем предупредили синоптики

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 24 сентября.

«Ночью 24 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, цены в Харькове на товары для сохранения тепла промониторили городской совет. За год товары подорожали на 5–15 %. Спальники можно купить, оплатив от 1700 грн. Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн. Комплекты термобелья – от 600 до 2700 грн. Для экстренных случаев в продаже есть одноразовые термохимические грелки для тела и термостельки для обуви. Они стоят от 15 до 60 грн.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 24 сентября.".