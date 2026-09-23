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Трактор подорвался в лесу на Харьковщине: пострадал мужчина

Происшествия 12:43   23.09.2026
Виктория Яковенко
Трактор подорвался в лесу на Харьковщине: пострадал мужчина Скриншот

Сегодня, 23 сентября, в Изюмском районе, за пределами города Балаклея, водитель трактора в лесу наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

В результате взрыва мужчина пострадал, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели призывают жителей не посещать леса, поля и другие территории, где велись боевые действия. При обнаружении подозрительного предмета — не приближайтесь, не прикасайтесь и звоните по телефону 101 или 112.

Напомним, три человека подорвались на взрывоопасных предметах в Харьковской области на прошлой неделе. Один мужчина погиб, двое – получили травмы, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко. В общем, по данным ГСЧС, с начала февраля 2022 года в результате взрывов 127 человек погибли, 366 – получили травмы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 12:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 23 сентября, в Изюмском районе, за пределами города Балаклея, водитель трактора в лесу наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.".