Наехали на взрывчатки, нашел БпЛА: на Харьковщине – три подрыва за неделю

Три человека подорвались на взрывоопасных предметах на Харьковщине в течение недели. Один мужчина погиб, двое — получили травмы, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

18 сентября возле села Петровское Изюмского района во время проведения сельскохозяйственных работ в поле на взрывоопасном предмете подорвался трактор, пострадал механизатор.

19 сентября в поселке Золочев авто наехало на неизвестный ВОП, в результате чего водитель пострадал, его госпитализировали.

20 сентября в селе Максимовка Берестинского района во время покоса травы мужчина нашел беспилотник, в результате детонации житель погиб на месте.

В общем, по данным ГСЧС, с начала февраля 2022 года в результате подрывов 127 человек погибли, 366 – получили травмы.

В ГСЧС добавили, что с 13 по 21 сентября выезжали 250 раз по сигналу «Тревога», из которых 111 — выезды на ликвидацию пожаров, 42 возгорания были связаны с ведением боевых действий.

«Для оказания помощи населению спасатели совершили 95 выездов. На прошлой неделе сотрудники ГСЧС на пожарах и из-под завалов спасли три человека», — уточнили спасатели.