Live
  • Вт 22.09.2026
  • Харьков  +17°С
  • USD 44.71
  • EUR 51.37

Наехали на взрывчатки, нашел БпЛА: на Харьковщине – три подрыва за неделю

Общество 13:06   22.09.2026
Виктория Яковенко
Наехали на взрывчатки, нашел БпЛА: на Харьковщине – три подрыва за неделю Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Три человека подорвались на взрывоопасных предметах на Харьковщине в течение недели. Один мужчина погиб, двое — получили травмы, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

  • 18 сентября возле села Петровское Изюмского района во время проведения сельскохозяйственных работ в поле на взрывоопасном предмете подорвался трактор, пострадал механизатор.
  • 19 сентября в поселке Золочев авто наехало на неизвестный ВОП, в результате чего водитель пострадал, его госпитализировали.
  • 20 сентября в селе Максимовка Берестинского района во время покоса травы мужчина нашел беспилотник, в результате детонации житель погиб на месте.

В общем, по данным ГСЧС, с начала февраля 2022 года в результате подрывов 127 человек погибли, 366 – получили травмы.

В ГСЧС добавили, что с 13 по 21 сентября выезжали 250 раз по сигналу «Тревога», из которых 111 — выезды на ликвидацию пожаров, 42 возгорания были связаны с ведением боевых действий.

«Для оказания помощи населению спасатели совершили 95 выездов. На прошлой неделе сотрудники ГСЧС на пожарах и из-под завалов спасли три человека», — уточнили спасатели.

Читайте также: За сутки в Харьковской области потушили 13 пожаров в экосистемах – ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«Зимняя поддержка» 19 400 грн: кто на Харьковщине имеет право и как получить
«Зимняя поддержка» 19 400 грн: кто на Харьковщине имеет право и как получить
21.09.2026, 21:20
Когда Харьков должен отмечать День города – Немичев инициирует дискуссию
Когда Харьков должен отмечать День города – Немичев инициирует дискуссию
21.09.2026, 20:28
Новости Харькова — главное 22 сентября: ликвидировали экс-мера Белгорода, удар
Новости Харькова — главное 22 сентября: ликвидировали экс-мера Белгорода, удар
22.09.2026, 14:11
Эвакуировали людей и тушили пожар: в ТРЦ Харькова съезжались полиция и ГСЧС
Эвакуировали людей и тушили пожар: в ТРЦ Харькова съезжались полиция и ГСЧС
21.09.2026, 18:57
На свалке в Дергачах нашли «гуманитарку»: Задоренко обратился к жителям
На свалке в Дергачах нашли «гуманитарку»: Задоренко обратился к жителям
21.09.2026, 16:45
Харьков атаковал вражеский БпЛА: пострадала женщина, поврежден автосалон
Харьков атаковал вражеский БпЛА: пострадала женщина, поврежден автосалон
22.09.2026, 14:23

Новости по теме:

22.09.2026
Детям, чьи родители погибли из-за подрывов на Харьковщине, выплатят по 8 тысяч
22.09.2026
Развращал детей в соцсетях: подозревают 48-летнего жителя Харьковщины
22.09.2026
Ко Всемирному дню уборки присоединилась Печенежская громада (фото)
22.09.2026
За сутки в Харьковской области потушили 13 пожаров в экосистемах – ГСЧС
22.09.2026
Больше сотни дронов выпустил за сутки враг по Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Наехали на взрывчатки, нашел БпЛА: на Харьковщине – три подрыва за неделю», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 13:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека подорвались на взрывоопасных предметах на Харьковщине в течение недели. Один мужчина погиб, двое — получили травмы".