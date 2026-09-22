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Наїхали на вибухівки, знайшов БпЛА: на Харківщині – три підриви за тиждень

Суспільство 13:06   22.09.2026
Вікторія Яковенко
Наїхали на вибухівки, знайшов БпЛА: на Харківщині – три підриви за тиждень Фото: ГУНП в Харківській області

Три людини підірвалися на вибухонебезпечних предметах на Харківщині протягом тижня. Один чоловік загинув, двоє – отримали травми, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

  • 18 вересня поблизу села Петрівське Ізюмського району під час проведення сільськогосподарських робіт у полі на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, постраждав механізатор.
  • 19 вересня у селищі Золочів авто наїхало на невідомий ВНП, внаслідок чого водій постраждав, його шпиталізували.
  • 20 вересня у селі Максимівка Берестинського району під час покосу трави чоловік натрапив на безпілотник, внаслідок детонації житель загинув на місці.

Загалом, за даними ДСНС, з початку лютого 2022 року внаслідок підривів 127 людей загинули, 366 – отримали травми.

У ДСНС додали, що з 13 по 21 вересня виїжджали 250 разів за сигналом “Тривога”, з яких 111 – виїзди на ліквідацію пожеж, 42 загоряння були пов’язані з веденням бойових дій.

“Для надання допомоги населенню рятувальники здійснили 95 виїздів. Протягом минулого тижня співробітники ДСНС на пожежах та з-під завалів врятували три людини”, – уточнили рятувальники.

Читайте також: За добу на Харківщині загасили 13 пожеж в екосистемах – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 13:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три людини підірвалися на вибухонебезпечних предметах на Харківщині протягом тижня. Один чоловік загинув, двоє – отримали травми".