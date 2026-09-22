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Напружено було на півночі, на Куп’янському напрямку зафіксували один штурм

Україна 08:07   22.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Напружено було на півночі, на Куп’янському напрямку зафіксували один штурм Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 11 боїв. Майже всі штурми ворога СОУ відбивали на Південно-Слобожанському напрямку, уточнює Генштаб ЗСУ. 

На півночі від Харкова ЗСУ відбивали десять атак ворога. Окупанти намагалися прорватися біля Стариці, Козачої Лопані, Лимана та Зарубинки.

На Куп’янському напрямку був лише один бій у районі Ківшарівки.

Втрати росіян такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 305 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9647 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 08:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 11 боїв.".