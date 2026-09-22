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Напряженно было на севере, на Купянском направлении зафиксировали один штурм

Украина 08:07   22.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Напряженно было на севере, на Купянском направлении зафиксировали один штурм Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боев. Практически все штурмы врага СОУ отбивали на Южно-Слобожанском направлении, уточняет Генштаб ВСУ. 

На севере от Харькова ВСУ отбивали десять атак врага. Оккупанты пытались прорваться около Старицы, Казачьей Лопани, Лимана и Зарубинки.

На Купянском направлении был лишь один бой в районе Ковшаровки.

Потери россиян следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 248 боевых столкновений. Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 305 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9647 дронов-камикадзе и совершили 2795 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боев.".