Прорвать границу не удается: потери врага на севере Харьковщины за неделю 📹

В ГПСУ сообщают: на прошлой неделе противник продолжал атаковать на Южно-Слобожанском направлении. Защитники вовремя уничтожают оккупантов.

«Большое количество малых пехотных групп предпринимали попытки прорыва госграницы Украины, инфильтрации на украинскую территорию, захвата наших позиций. Разведывательно-ударные группы БпЛА бригады «Гарт» вовремя обнаруживали врага и наносили поражение по его живой силе, в том числе, еще на подступах к границе”, — говорится в сообщении.

По данным пограничников, на прошлой неделе потери противника составили — 84 уничтоженных, 38 раненых, семь оккупантов взяты в плен.

«Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области», — подчеркнули в ГПСУ.

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Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области было 13 боев, передает Генштаб ВСУ. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз в районе Токаревки, Охримовки, Николаевки и Вильчи. На Купянском – СОУ отбили шесть штурмов врага возле Подолов, Ковшаровки, Западного, Радьковки и Фиголовки.