Live
  • Пн 21.09.2026
  • Харьков  +25°С
  • USD 44.67
  • EUR 51.2

Прорвать границу не удается: потери врага на севере Харьковщины за неделю 📹

Фронт 15:26   21.09.2026
Виктория Яковенко
Прорвать границу не удается: потери врага на севере Харьковщины за неделю 📹 Скриншот

В ГПСУ сообщают: на прошлой неделе противник продолжал атаковать на Южно-Слобожанском направлении. Защитники вовремя уничтожают оккупантов.

«Большое количество малых пехотных групп предпринимали попытки прорыва госграницы Украины, инфильтрации на украинскую территорию, захвата наших позиций. Разведывательно-ударные группы БпЛА бригады «Гарт» вовремя обнаруживали врага и наносили поражение по его живой силе, в том числе, еще на подступах к границе”, — говорится в сообщении.

По данным пограничников, на прошлой неделе потери противника составили — 84 уничтоженных, 38 раненых, семь оккупантов взяты в плен.

«Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области», — подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области было 13 боев, передает Генштаб ВСУ. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз в районе Токаревки, Охримовки, Николаевки и Вильчи. На Купянском – СОУ отбили шесть штурмов врага возле Подолов, Ковшаровки, Западного, Радьковки и Фиголовки.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

В Харькове будут судить врача: что «потерял» в декларации – прокуратура
В Харькове будут судить врача: что «потерял» в декларации – прокуратура
21.09.2026, 12:36
«Будет тяжело, но мы выдержим»: Терехов о готовности Харькова к зиме
«Будет тяжело, но мы выдержим»: Терехов о готовности Харькова к зиме
21.09.2026, 10:34
Опасная погода будет в Харькове и области во вторник
Опасная погода будет в Харькове и области во вторник
21.09.2026, 13:44
Новости Харькова — главное 21 сентября: ситуация на фронте, атака на Лозовщину
Новости Харькова — главное 21 сентября: ситуация на фронте, атака на Лозовщину
21.09.2026, 14:45
Удар по Лозовщине: мальчик с тяжелыми ожогами, его мама погибла под завалами
Удар по Лозовщине: мальчик с тяжелыми ожогами, его мама погибла под завалами
21.09.2026, 11:40
Несколько домов останутся без газа в Харькове во вторник: адреса
Несколько домов останутся без газа в Харькове во вторник: адреса
21.09.2026, 16:12

Новости по теме:

21.09.2026
Удар по Лозовщине: мальчик с тяжелыми ожогами, его мама погибла под завалами
21.09.2026
Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов РФ
21.09.2026
Где враг штурмовал позиции украинских бойцов на Харьковщине, рассказал Генштаб
21.09.2026
Часть Изюмщины осталась без света после ночного удара КАБ
20.09.2026
FPV-дрон упал в центре Харькова вблизи кафе (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Прорвать границу не удается: потери врага на севере Харьковщины за неделю 📹», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 15:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГПСУ сообщают: на прошлой неделе противник продолжал атаковать на Южно-Слобожанском направлении. Защитники вовремя уничтожают оккупантов.".