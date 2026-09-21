Часть Изюмщины осталась без света после ночного удара КАБ

Накануне, 20 сентября, в пресс-службе Изюмской ГВА написали о «прилете» КАБ по окраине села Забавное. Обошлось без пострадавших, но разрушения – ощутимые.

Как оказалось, россияне повредили энергосети. Из-за этого без света остались села Искра, Забавное, Глинское, Крамаровка, а также часть Изюма. Кроме того, пылала хозпостройка. На данный момент огонь уже потушили.

«Также вчера, 20 сентября, в 22:20 враг нанес удар по городу Изюм, предварительно управляемой авиабомбой. Попадание зафиксировано в районе Пески. В результате вражеской атаки поврежден частный жилой дом. Из-за этого обстрела на некоторых улицах района отсутствует свет», – добавили в пресс-службе.