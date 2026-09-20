Live
  • Вс 20.09.2026
  • Харьков  +23°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Центральную часть Харькова атаковала РФ – что известно

Происшествия 17:01   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Центральную часть Харькова атаковала РФ – что известно Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Об ударе РФ по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов 20 сентября около 16:55.

По данным мэра, россияне атаковали Шевченковский район – удар пришелся по центральной части города. Известно, что оккупанты выпустили по Харькову ударный беспилотник.

«Последствия уточняем», – добавил городской голова.

Отметим, мониторинговые ТГ-каналы писали об FPV-дроне в пригороде Харькова около 16:35. Тогда беспилотник кружил над Пятихатками. После чего стало известно, что БпЛА залетел в город и начал кружить над центральной частью Харькова.

Читайте также: Завтра троллейбусы №3 будут курсировать по-другому в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 20 сентября: успехи ВСУ, удар по городу
Новости Харькова — главное 20 сентября: успехи ВСУ, удар по городу
20.09.2026, 17:44
РФ атаковала энергообъект на Харьковщине: часть села осталась без света
РФ атаковала энергообъект на Харьковщине: часть села осталась без света
20.09.2026, 14:28
Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории
20.09.2026, 06:00
Pelican, Фламинго, Паляниця добрались до Москвы: Зеленский раскрыл детали
Pelican, Фламинго, Паляниця добрались до Москвы: Зеленский раскрыл детали
20.09.2026, 11:08
Центральную часть Харькова атаковала РФ – что известно
Центральную часть Харькова атаковала РФ – что известно
20.09.2026, 17:01
Освобождена «критическая точка»: второй сезон операции «Вивальди» завершен
Освобождена «критическая точка»: второй сезон операции «Вивальди» завершен
20.09.2026, 12:39

Новости по теме:

20.09.2026
Завтра троллейбусы №3 будут курсировать по-другому в Харькове
20.09.2026
РФ атаковала энергообъект на Харьковщине: часть села осталась без света
20.09.2026
Pelican, Фламинго, Паляниця добрались до Москвы: Зеленский раскрыл детали
20.09.2026
РФ ударила по Изюму из РСЗО и атаковала Золочевщину – каковы последствия
20.09.2026
Синегубов рассказал, сколько людей пострадали из-за ударов РФ по региону


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Центральную часть Харькова атаковала РФ – что известно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 17:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе РФ по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов 20 сентября около 16:55.".