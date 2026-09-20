Центральную часть Харькова атаковала РФ – что известно

Об ударе РФ по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов 20 сентября около 16:55.

По данным мэра, россияне атаковали Шевченковский район – удар пришелся по центральной части города. Известно, что оккупанты выпустили по Харькову ударный беспилотник.

«Последствия уточняем», – добавил городской голова.

Отметим, мониторинговые ТГ-каналы писали об FPV-дроне в пригороде Харькова около 16:35. Тогда беспилотник кружил над Пятихатками. После чего стало известно, что БпЛА залетел в город и начал кружить над центральной частью Харькова.