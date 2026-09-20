Центральную часть Харькова атаковала РФ – что известно
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Об ударе РФ по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов 20 сентября около 16:55.
По данным мэра, россияне атаковали Шевченковский район – удар пришелся по центральной части города. Известно, что оккупанты выпустили по Харькову ударный беспилотник.
«Последствия уточняем», – добавил городской голова.
Отметим, мониторинговые ТГ-каналы писали об FPV-дроне в пригороде Харькова около 16:35. Тогда беспилотник кружил над Пятихатками. После чего стало известно, что БпЛА залетел в город и начал кружить над центральной частью Харькова.