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Синегубов сообщил, сколько людей пострадали из-за ударов РФ по региону

Происшествия 08:44   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов сообщил, сколько людей пострадали из-за ударов РФ по региону

Пятеро людей, среди них – ребенок, пострадали в результате обстрелов Харькова и области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Балаклея получил острую реакцию на стресс 14-летний парень, получил ранение 19-летний мужчина; в г. Дергачи ранена 32-летняя женщина; в пос. Золочев испытала острую реакцию на стресс 72-летняя женщина; в г. Изюм ранен 50-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • две РСЗО;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 11 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 08:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятеро людей, среди них – ребенок, пострадали в результате обстрелов Харькова и области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".