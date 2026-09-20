Синегубов сообщил, сколько людей пострадали из-за ударов РФ по региону

Пятеро людей, среди них – ребенок, пострадали в результате обстрелов Харькова и области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Балаклея получил острую реакцию на стресс 14-летний парень, получил ранение 19-летний мужчина; в г. Дергачи ранена 32-летняя женщина; в пос. Золочев испытала острую реакцию на стресс 72-летняя женщина; в г. Изюм ранен 50-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

две ракеты;

две РСЗО;

три БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронов;

11 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.