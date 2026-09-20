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Синєгубов повідомив, скільки людей постраждали через удари РФ по регіону

Події 08:44   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов повідомив, скільки людей постраждали через удари РФ по регіону

П’ятеро людей, серед них – дитина, постраждали від обстрілів Харкова та області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Балаклія зазнав гострої реакції на стрес 14-річний хлопець, отримав поранення 19-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 32-річну жінку; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 72-річна жінка; у м. Ізюм поранено 50-річного чоловіка”, – уточнює Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • дві РСЗВ;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 11 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 08:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро людей, серед них – дитина, постраждали від обстрілів Харкова та області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".