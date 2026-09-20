Синєгубов повідомив, скільки людей постраждали через удари РФ по регіону

П’ятеро людей, серед них – дитина, постраждали від обстрілів Харкова та області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Балаклія зазнав гострої реакції на стрес 14-річний хлопець, отримав поранення 19-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 32-річну жінку; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 72-річна жінка; у м. Ізюм поранено 50-річного чоловіка”, – уточнює Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

дві ракети;

дві РСЗВ;

три БпЛА типу «молния»;

вісім fpv-дронів;

11 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.