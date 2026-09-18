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Не повернувся до частини і душив 14-річну: вирок курсанту на Харківщині

Суспільство 15:23   18.09.2026
Вікторія Яковенко
Не повернувся до частини і душив 14-річну: вирок курсанту на Харківщині

П’ять років у в’язниці проведе 18-річний курсант військової академії, який понад місяць ухилявся від військового обов’язку та напав на неповнолітню у Люботині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант перебував на стаціонарному лікуванні з 7 до 20 травня 2026 року. Після виписки він мав прибути до свого підрозділу, проте цього не зробив. Натомість залишився поза місцем служби та до 7 липня без поважних причин не виконував обов’язків військовослужбовця.

А вранці 7 липня у Люботині — рідному місті курсанта — він помітив 14-річну знайому та вирішив заволодіти її мобільним телефоном, розповіли правоохоронці.

«Юнак непомітно пішов за дівчиною, підійшов зі спини та схопив її за шию. Він стискав її так сильно, що потерпіла втратила свідомість. Скориставшись її безпорадним станом, нападник забрав iPhone та втік», – зазначили у прокуратурі.

Коли дівчина прийшла до тями, вона розповіла про напад матері. Жінка звернулась до поліції. Того ж дня хлопця затримали.

У суді він визнав вину та щиро розкаявся. Зізнався, що телефон дівчини хотів продати, додали в прокуратурі.

Суд визнав курсанта винним у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин та розбої. Йому призначили 5 років тюрми з конфіскацією майна.

приговор курсанту на Харьковщине

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 15:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять років у в’язниці проведе 18-річний курсант військової академії, який понад місяць ухилявся від військового обов’язку та напав на неповнолітню у Люботині.".