Замовив амфетамін у телеграм: плани 22-річного зірвала прокуратура в Харкові

Підозру правоохоронці вручили харків’янину, який, за даними слідства, планувати збувати психотроп.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, безробітний чоловік знайшов продавця психотропних речовин через телеграм та замовив амфетамін. Після оплати отримав повідомлення з інформацією, де забрати посилку.

«16 вересня він отримав відправлення з амфетаміном у Харкові та забрав його із собою. Психотропну речовину чоловік зберігав при собі з метою подальшого збуту. Втім, довести задум до кінця йому не вдалося. Правоохоронці викрили чоловіка», – розповіли у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту в особливо великих розмірах. Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка продавала психотроп через інтернет-магазин, а також канали його надходження.

Нагадаємо, понад 100 г амфетаміну знайшли під час обшуку у харків’янина правоохоронці, повідомляли в Нацполіції.