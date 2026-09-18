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Удар по електричці на Харківщині: загинув чоловік, вісім людей постраждали

Події 12:48   18.09.2026
Вікторія Яковенко
Удар по електричці на Харківщині: загинув чоловік, вісім людей постраждали Фото: АТ “Укрзалізниця”

18 вересня ворог вдарив по приміському поїзду на Харківщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.

Доповнено о 12:48. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що близько 10:30 поблизу залізничної станції «Липкуватівка» Харківського району БпЛА, попередньо типу «Герань-4», влучив у електропотяг.

«Загинув 30-річний чоловік. Ще восьмеро людей постраждали — у них діагностовано опіки, забої та поранення», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Доповнено о 12:23. Внаслідок удару БпЛА по електропоїзду в Нововодолазькій громаді загинув 40-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали семеро людей, вони отримують медичну допомогу. Профільні служби усувають наслідки обстрілу», – написав Синєгубов.

12:01. Там зазначили, що загрозу виявила моніторингова група УЗ, після цього оголосили евакуацію пасажирів.

Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда, зазначили залізничники.

“На місце прямують рятувальники та медики. Наголошуємо: під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури. Це правило може врятувати життя”, – звернулись в УЗ.

Нагадаємо, з 18 вересня перестануть курсувати електрички з Харкова до Берестіна, а також до Ізюма, Лозової, Златопілля, Огульців та Люботина. Так Укрзалізниця відреагувала на обстріли залізничних поїздів, що почастішали. Дістатися цих населених пунктів можна буде лише автобусами та автомобілями.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 12:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 вересня ворог вдарив по приміському поїзду на Харківщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.".