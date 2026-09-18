За добу ворог атакував позиції СОУ на Харківщині 17 разів

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 14 разів біля Малої Вовчої, Бугаївки, Козачої Лопані, Лимана, Приліпки, Тернової та Захарівки.

На Куп’янському – СОУ відбили три штурми ворога в районі Петропавлівки та Ківшарівки.

Втрати окупантів сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9614 дронів-камікадзе та здійснили 2770 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 44 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.