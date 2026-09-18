Live
  • Пт 18.09.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

За добу ворог атакував позиції СОУ на Харківщині 17 разів

Україна 08:04   18.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу ворог атакував позиції СОУ на Харківщині 17 разів Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 14 разів біля Малої Вовчої, Бугаївки, Козачої Лопані, Лимана, Приліпки, Тернової та Захарівки.

На Куп’янському – СОУ відбили три штурми ворога в районі Петропавлівки та Ківшарівки.

Втрати окупантів сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9614 дронів-камікадзе та здійснили 2770 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 44 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Читайте також: Активізацію російських БпЛА спостерігають у передмісті Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

На Сахновщині незаконно зрубали 42 дерева – збитки оцінюють у 500 тисяч грн
На Сахновщині незаконно зрубали 42 дерева – збитки оцінюють у 500 тисяч грн
18.09.2026, 09:40
Сьогодні 18 вересня 2026: який день в історії
Сьогодні 18 вересня 2026: який день в історії
18.09.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 18 вересня: як минула ніч, атаки РФ
Новини Харкова — головне 18 вересня: як минула ніч, атаки РФ
18.09.2026, 08:58
Активізацію російських БпЛА спостерігають у передмісті Харкова
Активізацію російських БпЛА спостерігають у передмісті Харкова
18.09.2026, 07:29
За дахами: як росіяни визначають об’єкти для атак у Харкові й в Україні
За дахами: як росіяни визначають об’єкти для атак у Харкові й в Україні
17.09.2026, 21:57
Добивають «Епіцентр», FPV полюють у Дергачах – підсумки 17 вересня
Добивають «Епіцентр», FPV полюють у Дергачах – підсумки 17 вересня
17.09.2026, 23:01

Новини за темою:

18.09.2026
На Сахновщині незаконно зрубали 42 дерева – збитки оцінюють у 500 тисяч грн
18.09.2026
Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів у регіоні
18.09.2026
Наслідки ударів по Харкову та області показали у прокуратурі (фото)
18.09.2026
Активізацію російських БпЛА спостерігають у передмісті Харкова
18.09.2026
Новини Харкова — головне 18 вересня: як минула ніч, атаки РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За добу ворог атакував позиції СОУ на Харківщині 17 разів», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 08:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.".