Генерал Ніколюк залишає посаду командувача угрупуванням військ “Схід”

Генерал-майор Віктор Ніколюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, що йде з посади оперативного командувача угрупуванням військ “Схід”.

Віктор Ніколюк очолив оперативне командування “Схід” у квітні 2026 року.

“Коли завершується важливий етап в житті або роботі, у нашому суспільстві заведено підбивати підсумки. Сьогодні і я це зроблю за той відтинок часу, який керував Словʼянським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським, Покровським напрямками фронту. У квітні, коли мною було очолено цей напрямок, ситуація там була дуже складна. Вже відбувалися активні наступальні дії противника із інфільтрацією в наш міжпозиційний простір. Завдяки злагодженій роботі із командирами корпусів та бригад, що були залучені в операційній зоні, вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку. Спільними зусиллями ми не дали противнику оволодіти Костянтинівкою, де ворожі сили були заблоковані. На Словʼянському та Краматорському напрямках нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону із підсилення підрозділів, які утримують позиції на передньому краї та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника“, – звітував про виконану роботу Ніколюк.

Про подальше призначення Ніколюк нічого не повідомив, заявивши лише, що “попереду новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для мене найвище військове керівництво”.

Віктор Ніколюк у 2013-2017 роках був командиром 92-ї окремої механізованої бригади, брав участь в АТО у Луганській області. У 2021-2023 роках Ніколюк керував військами Оперативного командування “Північ”. У 2022 році командував обороною Чернігова.